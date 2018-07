Fotógrafo percorre o mundo atrás de pessoas que envelheceram, mas não perderam o entusiasmo

A obra reúne 35 personagens para quem a idade é apenas uma questão de espírito Foto:

Até o mais otimista dos seres humanos já se perguntou, em algum momento de sua juventude ou meia-idade, se é realmente possível ser feliz e aproveitar a vida depois dos 60, como se alardeia por aí. O fotógrafo russo Vladimir Yakovlev, de 55, também teve suas dúvidas a respeito, mas hoje está convicto de que sim, podemos ser muito felizes.

Há cinco anos, ele percorre o mundo atrás de pessoas que envelheceram sem perder o bom humor, o entusiasmo e a vitalidade para o seu Age of Happiness Project (Projeto Idade da Felicidade, em português). O resultado de seu empenho - ele já viajou para a China, Estados Unidos e para vários países da Europa - está no livro How I Would Like To Be When I Am 70? (Como eu gostaria de ser aos 70?, em tradução livre), lançado semana passada. A obra reúne fotos de 35 personagens para quem a idade é, de fato, apenas uma questão de espírito. Conheça algumas delas, a seguir: