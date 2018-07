Foto íntima faz Paulo Zulu aumentar convites para trabalhos

Foto: Reprodução/ Instagram

Parece que Paulo Zulu está colhendo frutos positivos depois de ter "nudes" divulgadas na internet.

Segundo a colunista Keila Jimenez, do portal R7, após a publicação da imagem onde aparece nu - que, de acordo com o modelo, vazaram porque hackearam seu celular -, Paulo teria recebido diversos convites para desfiles e fotos.

Grifes famosas, que sempre foram parcerias do modelo, teriam dito que não querem abandoná-lo, mesmo que ele tenha anunciado que estava aposentado das passarelas.

Além disso, Paulo teria recebido uma série de convites para participar de programas de TV.

De acordo com Rafael Faria, responsável pela parte criminal da defesa de Zulu, o modelo teve sua conta no iCloud invadida por um grupo de hackers.

"Eu acredito que foi uma quadrilha. O modus operandi indica que se trata de um crime para fins como acesso à conta bancária e até extorsão. Invadiram o celular dele e, além de usurparem as mensagens, tiveram acesso a informações pessoais e profissionais", disse em entrevista ao jornal Extra.

"Ele está arrasado com o que aconteceu. Além do acesso a informações pessoais, é uma pessoa pública, que vive de sua imagem", acrescentou Rafael, que afirmou que Paulo Zulu vai para o Rio de Janeiro nessa sexta-feira, 16, para prestar depoimento e conversar com seus advogados.