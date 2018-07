Foto em que Bill Clinton aparece entre as estátuas de Bush pai e Bush filho viraliza na internet

Bill Clinton sorrindo entre as estátuas Foto: @angelurena/Twitter

Uma foto em que Bill Clinton, ex-presidente dos Estados Unidos, aparece sorrindo entre duas estátuas gigantes dos também ex-presidentes George H. W. Bush e George W. Bush, pai e filho, viralizou na internet. Ela foi tirada pelo assessor de Clinton, Angel Ureña, e postada no Twitter, com a legenda "tudo é maior no Texas".

Na última quinta-feira, 13, Bill Clinton esteve no George W. Bush Presidential Center, em Dallas, para realizar uma palestra. Depois de a foto fazer sucesso na internet, o próprio Clinton, muito bem-humorado, comentou a imagem: "Lembre-me de não tentar escalar". Fanfarrão, né?