Foto de Beyoncé grávida é a mais curtida da história do Instagram

. Foto: Reprodução / Instagram @beyonce

Em uma única foto, a cantora Beyoncé conseguiu chamar a atenção do mundo por dois motivos: o primeiro foi o anúncio de que está grávida de gêmeos, e o segundo foi ter se tornado a dona da foto mais curtida da história do Instagram.

Em menos de um dia, já foram contabilizados 8,5 milhões de curtidas, vindas de fãs das mais variadas partes do mundo.

We would like to share our love and happiness. We have been blessed two times over. We are incredibly grateful that our family will be growing by two, and we thank you for your well wishes. - The Carters Uma foto publicada por Beyoncé (@beyonce) em Fev 1, 2017 às 10:39 PST

Confira abaixo uma galeria com as fotos mais curtidas no Instagram em 2016: