Foto de bebê chama atenção na internet por semelhança com Samuel Rosa

A semelhança entre um bebê e o cantor Samuel Rosa gerou vários comentários na internet Foto: Twitter / Reprodução

Uma foto publicada no Twitter na quarta-feira, 13, chamou a atenção dos usuários da rede social por um fato curioso. Várias pessoas destacaram que o bebê que aparecia na imagem era muito parecido com o cantor Samuel Rosa, vocalista da banda Skank, e ele também falou sobre o assunto.

“Se eu sou o marido, primeira coisa que eu faria, seria verificar a agenda do Skank do ano passado”, brincou o usuário Amenidades, que foi quem publicou a foto pela primeira vez e movimentou a rede social.

O nome Samuel Rosa, inclusive, chegou nos assuntos mais comentados no Twitter.

Se eu sou o marido, primeira coisa que eu faria, seria verificar a agenda do Skank do ano passado pic.twitter.com/8GKcdrJVSD — Amenidades (@Amemidades) May 14, 2020

No dia seguinte, 14, o próprio Samuel falou sobre a foto, e brincou: “está rolando aí nas redes sociais uma foto de um garotinho muito parecido comigo. E não é que parece mesmo”. Além do comentário o cantor publicou também uma foto sua de quando era bebê, na qual é possível observar também a semelhança com a criança da imagem.

Em pouco tempo a imagem, e a comparação com o cantor, viralizou, e diversas publicações brincaram com a existência do pequeno sósia de Samuel Rosa, confira algumas abaixo:

se dois iguais nao reproduzem, como Samuel Rosa e Serginho Groisman fizeram esse meninho? pic.twitter.com/3E4JeTJphv — ju (@itshargitay) May 14, 2020

qualquer semelhança é mera coincidência ( Samuel Rosa ) pic.twitter.com/m31A6aiWM9 — Ronne (@ronnestranger) May 14, 2020

Boatos que o Samuel Rosa já reencarnou. pic.twitter.com/jU2XVndwuo — Fernando (@FernandoPatto) May 14, 2020

Samuel Rosa quando cadastrou Samuel Rosa esperando o auxílio emergencial sair a parcela pic.twitter.com/kJbH7T0xXH — Babalu é Califórnia (@allymafa) May 14, 2020

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais