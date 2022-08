Forrozeiro Zelito Miranda morre aos 66 anos

O músico Zelito Miranda morre aos 66 anos Foto: Instagram/@zelitomiranda

Morreu em Salvador, na madrugada dessa sexta, 12, o forrozeiro baiano Zelito Miranda. O artista tinha 66 anos e a informação foi confirmada pela família e pela assessoria do músico.

Zelito faleceu em casa e faria aniversário no próximo dia 30. O forrozeiro sofria de problemas no pulmão e deixa esposa e duas filhas, uma delas, Clarice, está grávida de um menino. O enterro está previsto para as 16h30, no cemitério Bosque da Paz, no bairro Nova Brasília, em Salvador.

O músico, que se auto intitulava como forrozeiro, exaltava a cultura regional em suas composições e buscava sempre a valorização do xote, baião, xaxado e outros ritmos nordestinos.

Zelito nasceu em Serrinha, município que fica cerca de 170 quilômetros de Salvador. Ainda na infância ele começou a tocar triângulo e se interessar por música, mas foi aos 27 anos que a carreira profissional começou.

Multifacetado, tocou MPB e rock. Participou do grupo Novos Bárbaros, que fez sucesso nos anos 1980 na Bahia. No primeiro trabalho, adotou um estilo que chamava de “Música Popular Nordestina”, mas se rendeu ao forró e abraçou a herança deixada por Luís Gonzaga, o rei do baião.

Ficou conhecido posteriormente como o “Rei do Forró Temperado”, definido pelo cantor como um estilo que preserva a sonoridade do gênero, mas se permite novos instrumentos, arranjos e melodias. Zelito gravou um DVD, 12 CD’s e mais de 220 músicas.

O músico teve pneumonia em 2021 e ficou internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Geral Roberto Santos. Ele passou quase um mês tratando um processo infeccioso no pulmão e fez shows normalmente nos últimos meses.