Fora do 'BBB', Linn da Quebrada, Naiara Azevedo e Jessilane se reencontram

Linn da Quebrada, Naiara Azevedo e Jessilane se reencontraram fora do 'BBB'. Foto: Instagram/@naiaraazevedo

Após muitos reencontros de ex-BBBs na Sapucaí, foi a vez das 'comadres' se reunirem na noite de segunda-feira, 25, em um hotel no Rio de Janeiro. Linn da Quebrada, Naiara Azevedo e Jessilane mostraram o momento nas redes sociais e os fãs comemoraram.

"Vocês não sabem onde eu estou e como vim parar aqui. Estou no quarto da boca de sacola", contou Naiara, brincando sobre a fama de fofoqueira de Jessi. "O encontro de milhões e milhões e milhões", disse a professora de Biologia.

A cantora ainda entregou um presente para a amiga — uma caneca com a ilustração das quatro comadres — com as duas, Lina e Natália, que não esteve presente durante o reencontro.

Naiara também apareceu no quarto de Lina e as ex-sisters se emocionaram. "Ai, amiga, que delícia. Ela veio de chapeuzinho disfarçada", comentou Linn da Quebrada, em referência ao chapéu que a cantora usava.

As três ainda posaram juntas para uma foto publicada pela cantora sertaneja, que escreveu: "Faltou a Natália".