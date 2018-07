Foo Fighters e Rick Astley surpreendem com versão de 'Never Gonna Give You Up'

Foo Fighters convidou Rick Astley para cantarem juntos 'Never Gonna Give You Up'. Foto: Chris Pizzallo/AP

O Foo Fighters surpreendeu a plateia do Summer Sonic Festival, em Tóquio, ao receber Rick Astley para cantarem juntos a clásssica Never Gonna Give You Up.

“Isso é muito louco, eu acabei de conhecê-lo há dois minutos", disse o vocalista Dave Grohl antes da apresentação.

A banda começou a tocar o que parecia ser a introdução de Smells Like Teen Spirit, do Nirvana, mas logo os fãs notaram que era uma versão grunge da música de Astley.

Foo Fighters já tinha usado a música em 2015 para interromper uma manifestação de grupo homofóbico nos Estados Unidos. Never Gonna Give You Up também é um meme ou brincadeira que ocorre sempre que a música surge inesperadamente.

Na internet, ela costuma aparecer em links cujo conteúdo não parece estar relacionado a ela. A pegadinha ganhou, inclusive, o nome de rickroll, em referência a Astley.

Assista à apresentação deles no Summer Sonic Festival: