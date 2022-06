Foo Fighters anuncia dois shows em homenagem a Taylor Hawkins

Taylor Hawkins, baterista do Foo Fighters, durante o Innings Festival, no Tampe Beach Park, no estado do Arizona, nos Estados Unidos. Foto de 26 de fevereiro de 2022. Foto: Amy Harris/Invision/AP

A banda Foo Fighters anunciou nesta quarta-feira, 8, que fará dois shows em homenagem a Taylor Hawkins, baterista da banda que faleceu em março de 2022 aos 50 anos.

A primeira apresentação ocorre em Londres, no Wembley Stadium, em 2 de setembro. Já a segunda, será em Los Angeles, no dia 27 do mesmo mês, no KIA Forum. Os ingressos começam a ser vendidos em 17 de junho.

"Para nosso querido amigo, nosso companheiro de banda corajoso, nosso amado irmão... Foo Fighters e a família Hawkins apresentam a vocês os Taylor Hawkins Tribute Concerts", disse o perfil oficial da banda no anúncio.

Ainda nesta quarta, a banda compartilhou um texto escrito pela viúva de Taylor Hawkins, Alison, em que agradecia aos fãs do Foo Fighters pelas mensagens de carinho e apoio desde a morte do músico.

"O espírito cativante de Taylor e o seu profundo amor pela música viverão para sempre através das colaborações que ele tanto gostava de ter com outros músicos e do catálogo de canções para as quais ele contribuiu e criou", disse.

Hawkins foi encontrado morto em 25 de março de 2022 no quarto de um hotel em Bogotá, onde a banda se hospedava. Eles se apresentariam na cidade e depois fariam um show no Lollapalooza Brasil no dia 27.

O exame toxicológico do artista indicou que a causa da morte foi overdose, por conta do uso de mais de dez substâncias, entre elas THC (maconha), antidepressivos tricíclicos, benzodiacepinas e opioides.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais