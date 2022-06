Foo Fighters anuncia atrações de tributo a Taylor Hawkins; veja

O baterista Taylor Hawkins foi encontrado morto em março deste ano, dois dias antes de se apresentar no Lollapalooza em São Paulo. Foto: JF Diorio/ESTADÃO CONTEÚDO

A banda Foo Fighters anunciou nesta sexta-feira, 17, as atrações presentes no tributo ao baterista Taylor Hawkins, que morreu em março deste ano. O evento será dividido em duas apresentações e dois locais: a primeira será em Londres no dia 3 de setembro e a segunda, em Los Angeles no dia 27 do mesmo mês.

Em Londres, a homenagem ocorrerá no Estádio de Wembley e contará com nomes como Liam Gallagher, ex-integrante do Oasis, Brian May e Roger Taylor, do Queen, e Nile Rodgers.

O evento ainda contará com a participação especial dos comediantes Dave Chappelle e Chris Rock.

Veja as atrações do primeiro dia:

Em Los Angeles, os shows serão realizados no Kia Forum, arena localizada em Inglewood. Personalidades como Miley Cyrus, Joan Jett e Alanis Morissette estarão presentes. Brian May e Roger Taylor participarão novamente no dia.

Os ingressos para o tributo começaram a ser vendidos nesta sexta-feira, 17. Em ambos os dias, a verba arrecadada com o evento será destinada a instituições de caridade escolhidas pela família de Hawkins.

Taylor Hawkins era baterista do Foo Fighters e foi encontrado morto no dia 25 de março deste ano em um hotel em Bogotá, capital da Colômbia. A banda se apresentaria na cidade e depois partiria para São Paulo para o encerramento do Lollapalooza no dia 27.

Confira os nomes do segundo dia:

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais