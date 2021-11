'Foi um susto', diz Giulia Be após se recuperar de acidente doméstico

Giulia Be teve um desmaio súbito Foto: Rodolpho Pupo

Giulia Be usou as redes sociais nesta segunda-feira, 8, para tranquilizar os fãs sobre seu estado de saúde. A cantora sofreu um acidente doméstico nesta sexta-feira, 5.

Após sofrer uma queda e ter um desmaio súbito, Giulia precisou ficar internada no Hospital Sírio-Libanês. A artista já recebeu alta e, nos stories do Instagram, compartilhou:

"Foi um susto, não vou mentir. Eu estava em casa e desmaiei. Graças a Deus, minha amiga ouviu, me ajudou. Eu fraturei uma parte do meu crânio aqui atrás, está com galo", iniciou.

"Tive que ficar internada porque houve um sangramento no cérebro e você precisa de 72 horas em observação pra não correr o risco de inchar mais ou piorar", explicou.

"Os médicos me deram alta até porque preciso voltar a trabalhar, voltar aos meus compromissos. Mas devo voltar ao hospital essa semana pra fazer mais uma tomografia, mais uma ressonância, pra ter certeza de que o sangramento parou", revelou.

A artista disse que descobriu que sofre de síndrome vasovagal, consequência de um problema circulatório que ocorre quando o aumento da pressão sanguínea e dos batimentos cardíacos não são devidamente controlados pelo sistema nervoso.

"Meu corpo às vezes não manda sangue pro cérebro e pode causar desmaios ou perda súbita de consciência, como aconteceu, então estou tomando extra cuidado. Mas é isso. Estou com muito sono o tempo todo. Desculpa não ter aparecido aqui antes", contou.

"Se eu ficar sumida daqui é por isso, estou priorizando minha saúde nesse momento, meu descanso, mas queria deixar o coração de vocês bem tranquilo. Demora um tempinho pra fratura fechar, porque não tem o que fazer. Mas acredito que de três há seis meses já estou com o crânio zero bala e pronta pra próxima", finalizou.