'Foi um recomeço sem esquecer toda minha história', diz Di Ferrero sobre carreira solo

Desde 2017 investindo na carreira solo, Di Ferrero lança o primeiro álbum desta sua fase artística, o ':( Uma Bad Uma Farra (:'. Foto: Bruno Trindade

Desde 2017 em carreira solo, Di Ferrero lançou seu primeiro álbum solo :( Uma Bad Uma Farra :). O disco passeia entre o pop alternativo e algumas vertentes do rock, além de trazer vivências do músico de 36 anos com o Nx Zero e o período pós-banda. O resultado traz 12 canções onde o cantor faz as pazes com o passado e revela seu interesse no presente.

Com o desejo de fazer um álbum solo há muito tempo, Diego Ferrero acredita que devia isso pra sua versão artista e conta que o título do disco é algo literal, onde ele passou "pela bad e pela farra".

"Eu sempre pensei em ter um álbum solo, pelo menos um, sabe? Por mais que eu tenha lançado vários singles, o álbum é o espaço para contar uma história mais profunda", fala.

Foi só depois das duas primeiras ondas de covid-19 no Brasil que Di Ferrero começou, de fato, a compor as músicas para :( Uma Bad Uma Farra (: e no processo de criação, ele precisava colocar pra fora alguns sentimentos e expectativas que tinha para o "mundo novo".

"As músicas foram todas pensadas para o ao vivo e isso me ajudava a criar. E foi esse o processo, de estar na bad, mas não tão depressivo, talvez algo mais romântico. Já na parte de farra, que se estivesse em tempos normais, eu sairia pra fazer outra coisa que não fosse música, mas não podia sair, né? Então eu ficava fazendo músicas que acabaram sendo mais 'solar'. Tenho esses dois lados no álbum e por isso faz sentido pra mim", diz.

Retomando os shows aos poucos, Di Ferrero apresenta seu disco novo no Cine Joia, em São Paulo, nesta sexta-feira, 10, e convida Luccas Carlos e Clarissa para cantarem algumas músicas ao seu lado. Ele conta que ao longo de sua carreira sempre criou muita expectativa com as coisas, mas com a volta dos eventos ele só tinha uma única vontade: fazer shows.

"A minha maior expectativa é subir ao palco, porque a gente era feliz e não sabia, né? Fazendo show já era o máximo e pensava: 'o que acontecer depois disso, é lucro'. E fazer show, ver as pessoas indo, é incrível. Ainda mais São Paulo, que é minha casa, vai ser mais especial porque é no dia do meu aniversário. É o show da minha tour com tudo que eu tinha pensado lá atras", conta.

O cantor completa 37 anos no dia 11 de junho e sobe ao palco na virada de sexta, 10, para sábado, 11: "Bem no começo desse novo ciclo vou estar ali, em cima do palco".

Além das músicas de :( Uma Bad Uma Farra :), Di Ferrero promete relembrar alguns sucessos da época do Nx Zero, como Sentença e Razões e Emoções. "Tem sons do Nx que eu coloco também porque momentos assim foram especiais pra mim e eu quero cantar essas músicas", diz.

O show de :( Uma Bad Uma Farra :) acontece nesta sexta, 10, no Cine Joia, e ainda há ingressos disponíveis. É possível garantir diretamente no site do Cine Joia e os valores variam de R$ 70 a R$ 140.

Di Ferrero: vocalista do Nx vs. carreira solo

Longe do Nx Zero desde 2017, Di Ferrero conta que até o início da pandemia comparava sua carreira solo com a trajetória do Nx Zero. Foto: Marcos Mello

Essa pausa na banda fez com que Di se cobrasse demais e até comparasse sua carreira como cantor solo com o período no Nx Zero. Aos poucos, ele foi entendendo que não tinha sentido, afinal, ele fez parte do sucesso do grupo e é algo que está na sua história.

"Tentava não me comparar, até porque eu queria me comparar com uma banda de sucesso, sabe? Então até eu me entender e me equilibrar foi pouco antes da pandemia e pensei: é um outro caminho, como se fosse outro artista mesmo. Foi um recomeço sem esquecer de toda a minha história e, principalmente, respeitando ela", fala.

Sobre a mudança em ser vocalista de uma banda para cantar sozinho, Di Ferrero garante que em termos artísticos ele segue o mesmo. "Está a mesma coisa da época do Nx, que eu era o vocalista e compositor, mas na minha carreira solo eu tenho mais responsabilidades e liberdade de escolher as coisas", diz.

O Nx Zero pode voltar?

Após quatro anos e meio do 'período sabático' do Nx Zero, Di Ferrero acredita que é questão de tempo para banda se juntar novamente. Foto: Cesar Ovalle

O anúncio do "período sabático" da banda foi feito no Altas Horas, em 2017. No programa, que foi exibido em 10 de junho de 2017, Di Ferrero explicou que seria uma pausa por tempo inderterminado.

"A partir de dezembro [de 2017], pra frente, a gente vai tirar um período sabático por tempo indeterminado, por enquanto, para a gente se dedicar às nossas coisas pessoais. Tudo numa boa, a gente está super feliz, a gente tem uma amizade incrível", disse o ex-vocalista da banda no programa do Serginho Groisman.

Se tem um pedido que os ex-membros da banda mais ouvem é sobre a volta do Nx Zero e Di Ferrero não esconde a possibilidade desse retorno acontecer a qualquer momento. Para ele, esse "tempo" foi necessário para todos os músicos do grupo se entenderem e até se aproximarem ainda mais.

"Fico feliz da galera pedir pro Nx voltar e me deixa feliz porque sou parte disso. Acredito que é uma questão de tempo pra voltar. Em algum momento volta e nunca escondemos isso. Nunca foi uma briga, foi sempre às claras com o público", fala.