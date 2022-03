'Foi um presente', diz Camila Queiroz sobre 'Verdades Secretas 2' e 'De Volta aos 15'

Camila Queiroz conta como foi gravar 'De Volta aos Quinze' e 'Verdades Secretas 2' ao mesmo tempo. Foto: Globo/Laura Campanellas

Nesta quarta-feira, 2, Camila Queiroz usou seu Instagram para conversar com os seguidores sobre curiosidades e bastidores da sua nova personagem. Na nova série da Netflix, De Volta aos Quinze, a atriz vive a protagonista Anita que é bem diferente de Angel, de Verdades Secretas.

Nos Stories, Camila contou para os seus mais de 18 milhões de seguidores sobre como foi gravar a série da Netflix e a segunda parte da novela da Rede Globo ao mesmo tempo. A atriz revelou que foi "um grande desafio, mas também foi um presente".

"Vou tentar resumir em um story só. Mas, foi um grande desafio e um grande presente também, enquanto atriz, poder trabalhar em dois universos tão distintos, com personagens diferentes, caracterizações completamente diferentes, o que me ajudou muito e foi fundamental pra mim", contou Camila Queiroz.

A série é baseada no romance escrito por Bruna Vieira, e Camila e Maisa dividem a mesma personagem. De Volta aos Quinze" conta a história de Anita (Maisa/Camila Queiroz), uma mulher de 30 anos, que está infeliz com a própria vida e deseja voltar aos 15 anos. O que ela não espera é que seu pedido seja atendido, mas que ao voltar no tempo a mentalidade que tem é de 30 e não de 15, como esperava.

Na trama, a personagem tenta cosertar erros do passado e encara novos problemas e aventuras. O elenco também conta com João Guilherme, Klara Castanho, Bruno Montaleone, Mariana Rios e outros grandes nomes.