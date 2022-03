'Foi um momento mais introspectivo', diz Viegas sobre novo álbum

'Conexão' é o segundo álbum de trabalho de Viegas e traz vozes de Maneva, Tati Porttela e outros grandes nomes da música. Foto: Felipe Braga

Conhecido por ter participado dos realities Big Brother Brasil e No Limite, Viegas lança nesta quarta-feira, 23, seu segundo álbum. Há mais de 15 anos na música, o artista traz agora Conexão, que chega para o público com diversas parcerias, como a banda Maneva e Tati Porttela.

Em uma conversa repleta de paz e boas energias, o cantor contou para o E+ como começou na música, como esse novo projeto surgiu e o que ele significa para esse momento da sua carreira.

"Muita gente acabou me conhecendo por conta dos realities e foram dois programas que ajudaram bastante minha imagem, mas eu venho trabalhando na música — independente e autoral — há muito tempo. Tenho muito orgulho disso [minha trajetória] porque eu já tinha feito muitos shows", fala.

Viegas conta que suas músicas sempre foram espaços para falar sobre respeito, política e que isso surgiu de uma "necessidade" das coisas que vivenciava onde morava. Nascido e criado em Guaianazes, zona leste de São Paulo, ele descobriu a paixão pela música e, desde muito jovem, questionava essas pautas políticas e reflexivas.

"Precisei passar por um momento de conexão e fiz comigo mesmo. Foi um momento mais introspectivo, onde eu me permiti falar sobre algumas coisas que antes eu não havia falado. Por isso o nome Conexão. Essa conexão que começa a partir desse encontro comigo mesmo, com o outro e, automaticamente, com todos", diz.

Definindo o novo projeto em uma palavra, o cantor e compositor escolheu "leveza" para representar o álbum e o que ele significa para o momento atual de sua carreira: "Quando eu fiz esse álbum foi em um momento leve, eu e meu violão. Era justamente isso que eu queria propor: um momento de ouvir cada faixa e fazer com que você aprecie a melodia, mesmo que seja por cinco segundos".

'Foi um momento mais introspectivo', fala Viegas sobre seu segundo disco. Foto: Robson Casé e Wolas Saviano

"Cada música 'escolheu' a própria parceria. Eu só fui o condutor porque conhecia as pessoas, porque foi algo introspectivo, sensível e sensitivo todo o processo de composição, que eu percebia, em alguns momentos, que a música pedia uma outra pessoa", fala aos risos sobre a escolha das parcerias para as músicas do disco.

Além do grupo Maneva e Tati Porttela, Dow Raiz, Isabeh, Jota Pê, Daniel Yorubá e Jhef também completam o time de parcerias do segundo disco de Viegas. Com oito faixas, Conexão já está disponível nas plataformas digitais e no canal oficial do cantor no YouTube.

A participação no BBB e No Limite

Viegas participou do 'BBB 18' e da 5ª edição do 'No Limite'. Foto: Felipe Braga

Quando falamos sobre suas participações nos dois realities da Rede Globo, Viegas contou que isso o ajudou muito em sua carreira e deixou sua música ainda mais conhecida. "Eu tinha plena consciência que talvez não fosse o campeão, mas era uma boa oportunidade para mostrar mais sobre mim", fala.

Ele conta que muitas pessoas começaram a segui-lo e curtir suas músicas graças às participações nos dois programas, e, para ele, mais do que visualizações, "o mais legal foi ver o feedback".

"Tinham muitos comentários e eu juro que não vi um comentário negativo. No mundo que a gente vive da internet e não ver um comentário negativo, é muito difícil. Isso foi muito gratificante", conta.

Já sobre viver na Xepa do BBB e passar pelos desafios do No Limite, Viegas revelou que foi realmente um perrengue. "Mais do que as provas, é o desgaste mental porque a gente fica distante das pessoas e das coisas que a gente ama", fala.

"O psicológico e o emocional precisam estar alinhados, mas eu já trabalhava isso há muito tempo e acho que ter participado dos dois programas foi muito proveitoso, e eu tirei de letra", diz.

Sobre sua torcida para a 22ª edição do reality show BBB, o cantor confessou não ter torcida definida, mas que se identifica com Douglas Silva e acabou se conectando, mas que esse é um jogo sutil e a cada semana as coisas mudam.

Mesmo sabendo que o jogo pode caminhar para outro lado, ele declara que tem se identificado com o ator e Paulo André: "A princípio é com ele, com P.A, porque eu sei que a vida de quem trabalha com arte e esporte é muito difícil, e me identifico", declara.