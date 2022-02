‘Foi um grande sonho’, revela Vitão sobre remix com Thiaguinho e Luccas Carlos

Vitão lança remix de 'Pensei Melhor' com Thiaguinho e Luccas Carlos Foto: Lucas Dias - @luqdias

Na última quinta-feira, 17, Vitão lançou o remix de Pensei Melhor com Thiaguinho e Luccas Carlos. A música foi originalmente lançada em 2021, mas o cantor decidiu dar uma nova cara para o hit trazendo duas vozes apaixonantes.

A música traz um pouco do samba e traços do pop que o cantor já está acostumado a fazer. Em entrevista ao E+, ele deu detalhes do lançamento e falou sobre o que esperar para os próximos projetos. “Eu sempre quis trazer esse lado da música brasileira de raiz, de uma forma repaginada para os tempos de hoje”, conta.

“O Thiaguinho, pra mim, nessa música é um grande carimbo de selo de qualidade porque eu sei que ele só se aproxima de coisa boa. E o Luccas Carlos também, dá ainda mais esse selo de qualidade”, explica sobre a escolha dos dois cantores para o projeto.

Quando questionado sobre Thiaguinho, Vitão revela que esse momento foi algo que ele esperou muito em sua vida. "Foi um grande sonho! Sempre ouvi muito e o Thiaguinho traz uma linguagem nova do samba e do pagode, então foi muito especial", fala. Esse já é o segundo trabalho com o pagodeiro; a primeira vez, Vitão estava apenas como compositor, em Cansar Você, música de Luísa Sonza com Thiaguinho.

Já sobre a música Pensei Melhor, Vitão acredita que ela pode ser muito grande no País e até referência em outros países. Ele também conta que não espera “números gigantes de imediato”, mas que acredita na potência do novo trabalho. “O importante é fazer o que a gente ama e o que a gente acredita, pois dessa forma as coisas vão acontecendo”, diz.

Vitão fala sobre lançamento, novos projetos e carreira Foto: Lucas Dias - @luqdias

“Pensei Melhor não foi criada para ser ‘chiclete’. Na verdade, foi um amontoado de sentimentos que botei pra fora e tem conquistado corações. Mas aconteceu naturalmente”, fala. O novo hit do cantor traz muito dele, mas principalmente do Vitão 2021. A música foi feita no ano passado e, de acordo com o cantor, foi em um momento muito conturbado de sua vida: “Tem características que eu quero trazer para 2022, mas o momento dela mesmo é de um Vitão em 2021”.

Deixando 2021 de lado e pensando nos próximos projetos, ele explica que tem explorado seu lado como produtor — principalmente nos próprios trabalhos. “Para os próximos trabalhos diria que um Vitão mais reflexivo, por conta do meu momento de vida e do momento mundial que a gente vem vivendo também.”

Ao falar sobre os planos para 2022, Vitão deixa claro que o foco está no trabalho e em si mesmo. “Crescer e evoluir o que eu preciso. Aprender o que é preciso. O amor sempre me acompanha — em romance, no trabalho, na música — e nesse momento estou focado em despertar cada vez mais o amor pelo meu trabalho e pelo que eu faço.”