'Foi difícil para mim', diz Cleo Pires sobre doença de pele

Atriz já explicou no YouTube quais cuidados tem de tomar com o melasma Foto: Daniel Teixeira/ Estadão

Cleo Pires postou uma foto sem maquiagem em seu Instagram nesta quarta-feira, 17, para falar sobre seu problema de pele, o melasma. A doença se cracteriza por uma mancha que aparece no rosto de mulheres que tomam anticoncepcional via oral ou durante a gravidez e menopausa.

"Lembro quando descobri que tinha melasma, foi difícil pra mim. Uma menina que mal usava maquiagem e que gostava da praticidade em tudo", escreveu. "Mas aprendi muita coisa bacana e os cuidados que tive de implementar no meu dia a dia tornaram meus hábitos e minha pele muito mais saudáveis."

A atriz já falou sobre o assunto em seu canal no YouTube. Ela diz que toma muitos cuidados com a pele por causa da doença. Ao acordar, ela tem de lavar o rosto, passa hidratante, creme para melasma e dois tipos de protetor, além de pó com proteção.