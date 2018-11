‘Foi difícil encarar a traição, foi horrível’, revela cantora Paula Fernandes

A cantora Paula Fernandes. Foto: Instagram / @paulafernandes

Paula Fernandes fez revelações sobre a vida pessoal e a carreira durante o programa Fofocalizando, no SBT. A cantora sertaneja falou sobre a traição que sofreu do ex-namorado, com quem ficou por quatro anos.

“Eu fiquei numa ‘bad’. Foi uma balançada que a vida me deu, porque realmente foi difícil encarar a traição, foi horrível”, declarou Paula Fernandes sobre a união com o dentista Henrique do Valle. Ela também aproveitou para provocar o ex dizendo que ele deveria “estar traindo a outra”.

Esta e outras histórias são contadas na autobiografia Pássaro de Fogo: Minha História, livro lançado nesta semana pela cantora. Atualmente, Paula está com o empresário Gustavo Lyra. “Eu que achava que meu olho não ia brilhar de novo tão cedo? Eu digo que essas coisas não tem hora”, avaliou.

Nos capítulos, detalhes da vida pessoal e profissional da cantora são relatados, inclusive o início de carreira. Para Paula Fernandes, foi difícil lidar com a situação. “Tive depressão forte, as coisas profissionais não aconteciam, dificuldades financeiras. Fiquei muito mal, emagreci sete quilos. Um dia olhei a janela e ia pular”, contou sobre o momento em que decidiu recuar.