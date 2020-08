Florinda Meza não teve filho com ator de 'Chaves' porque ele não quis

Roberto Bolaños e Florinda Meza, casal de artistas que interpretou Chaves e Dona Florinda. Foto: Twitter / @FlorindaMezaCH

Florinda Meza compartilhou que sempre foi questionada porque não teve filhos com o ator e criador de Chaves, Roberto Bolaños, que faleceu em 2014. Nesta última segunda-feira, 17, a viúva revelou que o motivo é que o seu parceiro não quis.

"Ele sabia que eu queria e eu sabia que ele tinha feito vasectomia depois dos seis filhos que teve [com sua primeira esposa].Ele poderia ter revertido com uma cirurgia em um hospital de Los Angeles, mas ele não queria conflitos com seus outros filhos", contou a intérprete de dona Florinda, ao programa de TV Primeira Mano.

Segundo Florinda, o ator dizia que não conseguiria viver com o peso na consciência de amar mais a criança que teria com ela. "Ele disse que um filho meu, do jeito que ele me amava, seria muito adorado por ele. Isso traria problemas entre irmãos e ele não suportaria se magoassem e agredissem o suposto 'bastardo', que seria sua adoração".

¿Por qué Florinda Meza no tuvo un hijo con 'Chespirito'? ¡#FlorindaMeza habla de por qué no tuvo un hijo con #Chespirito en su visita al foro #DePrimeraMano!: imagentv.com/en-vivo Publicado por De Primera Mano em Segunda-feira, 17 de agosto de 2020

Ela disse que, na época que conversaram sobre isso, achou a resposta do ator romântica, porém, atualmente, acredita que foi egoísta. Meza ainda afirmou que, no início, sua relação com Roberto não era bem vista pelas pessoas, por ele ter se separado da antiga esposa para ficar com ela.

"Tivemos muitos problemas na época. Ele me amou 100%. Ele me agradecia, me conhecia. Ele conhecia meu instinto maternal, mas agradecia por eu aceitá-lo daquela maneira", relembra.

No início de agosto, a atriz publicou um desabafo nas redes sociais lamentando o fim da transmissão do programa Chaves nas televisões em toda a América Latina e revelou que não foi chamada para participar da decisão entre os filhos de Bolaños e o canal mexicano Televisa. “É triste comprovar como que, em sua própria casa, para quem você deu milhões, é onde menos te valorizam”.

¿Qué opino de que se deje de transmitir el programa Chespirito? Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente. pic.twitter.com/DDwaXvJQVI — Florinda Meza (@FlorindaMezaCH) August 2, 2020

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais