Florinda Meza homenageia Bolaños nos 5 anos de morte do marido: 'Te amarei eternamente'

'Chaves - Um Tributo Musical' estreia nesta sexta-feira, 23, no Teatro Opus, em São Paulo (clique aqui para ler mais informações, preços e horários sobre o musical). A história abordará os clássicos personagens da vila mexicana do seriado 'Chaves': Quico, Chiquinha, Seu Madruga, Dona Florinda, Professor Girafales, Seu Barriga, Dona Clotilde, além, é claro, do protagonista Chaves. Em 24 de agosto de 2019, sábado, o SBT comemorará 35 anos da 1ª exibição de um episódio de 'Chaves no canal, com um episódio especial na emissora. Clique aqui para ler mais detalhes. Confira a seguir uma comparação entre o visual dos atores de 'Chaves - Um Tributo Musical' e o elenco de 'Chaves' original, que foi ao ar na década de 1970.

Foto: 'Chaves' / Multishow / Divulgação