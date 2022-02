Florence + The Machine retorna com música e clipe novos; assista

Florence + The Machine retorna com o lançamento de 'King' Foto: Instagram/@florence

Florence + The Machine lançou um novo single, que já veio com clipe: King. O lançamento ocorreu nesta quarta-feira, 23, após rumores sobre o retorno da banda liderada por Florence Welch.

King fala sobre emancipação feminina e traz referências ao assunto também no clipe, que foi dirigido por Autumn de Wilde. Elementos sobrenaturais e o tarot estão presentes não apenas no vídeo, mas também na divulgação da música.

A estratégia se deu por meio do site da banda. Nele, 15 cartas aparecem na página e apenas uma, com uma foto de Florence, o nome King e a sinalização de que a música seria o Capítulo Um, está virada para cima.

Por conta disso, rumores de que Florence + The Machine estaria prestes a lançar um novo álbum começaram a surgir e o assunto chegou ao terceiro lugar nos mais comentados do Twitter. O último disco da banda, High As Hope, foi lançado em 2018.

Assista ao novo clipe:

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais