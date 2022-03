Florence + The Machine lança segunda música do novo álbum

Novo clipe da banda tem coreografia com dança contemporânea Foto: YouTube/ florencemachine

Após o lançamento de King no último dia 23, Florence + The Machine lançou nesta segunda-feira, 7, o clipe de Heaven Is Here, segundo single do novo álbum que está por vir, mas ainda não tem data confirmada.

O anúncio da nova música foi feito por Florence Welch no domingo, 6, em suas redes sociais. A cantora disse que essa foi a primeira canção que escreveu durante a pandemia, após um longo período sem poder ir ao estúdio.

“Eu queria fazer algo monstruoso. E esse clamor de alegria, fúria e tristeza foi a primeira coisa que saiu”, escreveu. Ela também falou sobre o desejo de criar uma coreografia para o videoclipe e é possível notar que deu certo.

A produção tem uma performance de dança contemporânea ao longo dos quase dois minutos de música. Segundo Florence, é a primeira peça musical que ela fez especificamente com esse estilo de coreografia.

Assista ao clipe: