Florence + The Machine lança 'Dance Fever', primeiro álbum da banda em quatro anos

Capa do disco 'Dance Fever', lançado nesta sexta-feira, 13, pela banda Florence + The Machine. Foto: Instagram/@florenceandthemachine

A banda Florence + the Machine lançou nesta sexta-feira, 13, o álbum Dance Fever, depois de muita expectativa dos fãs. O disco é o primeiro trabalho do grupo desde High As Hope, de 2018.

Antes do lançamento, a banda já havia divulgado as músicas My Love, King, Heaven is Here e Free. Para o Spotify, a vocalista Florence Welch descreveu o disco como uma espécie de "fábula ou conto de fadas sobre ter cuidado com o que você deseja".

Dance Fever tem 14 faixas e foi produzido por Dave Bayley, do Glass Animals, e Jack Antonoff, conhecido por também trabalhar com Taylor Swift e Lana Del Rey.

Recentemente, Florence + the Machine também anunciou as datas da turnê que apresentará o álbum aos fãs. A banda passará pelo Canadá, Estados Unidos e por alguns países da Europa e da Oceania, mas até o momento não foram divulgadas datas na América do Sul.

Ouça o álbum completo:

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais