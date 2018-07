Florence and the Machine critica partido de Theresa May por usar música sem autorização

Florence Welch criticou partido de Theresa May por usar música em evento sem pedir autorização. Foto: REUTERS/Danny Moloshok | AFP PHOTO/Oli Scarff

Na última quarta-feira, 4, a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, participou de uma conferência do Partido Conservador e, durante o evento, foi tocada uma música do Florence and the Machine. Mais tarde, Florence Welch, vocalista da banda, revelou no Twitter que o uso não foi autorizado.

"O uso de You've Got the Love na conferência do Partido Convervador de hoje não foi aprovado por nós nem nos foi pedida a autorização. Se o Partido Conservador puder se abster de usar nossa música no futuro", tuitou a cantora.

Nas respostas ao tuíte, porém, muitos seguidores apontaram que o pedido pode causar diferentes interpretações, já que a música não foi escrita por Florence. A música foi interpretada pela primeira vez em 1986, por Candi Station, mas os compositores são Anthony B. Stephens, Arnecia Michelle Harris e John Bellamy.

Até o momento, não se sabe se Florence tomará medidas legais sobre o caso, mas ela deixou sua opinião clara: não quer sua música vinculada ao Partido Conservador.

