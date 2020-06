Flayslane, do ‘BBB’, faz rinoplastia e mostra resultado em vídeo

Flayslane mostrou o resultado da rinoplastia que realizou recentemente Foto: Instagram / @flay

A cantora e ex-participante do Big Brother Brasil 20 Flayslane realizou recentemente uma rinoplastia, procedimento de cirurgia plástica no nariz, e mostrou o resultado no domingo, 31. Ela disse que ficou feliz com a mudança e mostrou o nariz sem curativos pela primeira vez na terça-feira, 2.

“Só para lembrar que ele ainda está inchado, muito inchado, ainda está duro. Ele não está nem perto do que vai ficar. Vai ficando cada vez mais natural com o passar dos meses”, comentou a cantora em um story publicado em sua conta no Instagram. Agora ela usará o curativo apenas quando for dormir.

Quando publicou sua primeira foto após a cirurgia, Flayslane foi questionada por seguidores, que perguntaram se ela fez outros procedimentos estéticos. Ela negou e disse que, além da rinoplastia, também emagreceu cinco quilos desde que saiu do BBB 20.

“Mas eu estou assim, muito, muito feliz com o resultado, muito, muito satisfeita. Minha boca ainda tá dura, mas vai voltar ao normal. Não estou sentindo nenhuma dor”, continuou ela no vídeo. A rinoplastia pode ser feita tanto para fins estéticos como para melhorar a respiração do indivíduo que passa pelo procedimento.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais