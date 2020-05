Flayslane diz que já ficou com Neymar; ele ironiza afirmação e ela rebate

A cantora Flayslane e o jogador de futebol Neymar Foto: Instagram/@bbb I Yoan Valat / EFE

A ex-participante do Big Brother Brasil 20 Flayslane movimentou a internet após afirmar no domingo, 3, que teria ficado com Neymar. O jogador de futebol respondeu a uma publicação sobre o assunto ironizando a fala, e a cantora o criticou pela atitude.

Tudo começou quando Flayslane participou de uma live com o apresentador Matheus Mazzafera, que perguntou para ela se a cantora já havia ficado com algum famoso. Apesar de não ter respondido de imediato, Flayslane acabou revelando posteriormente que já havia beijado o cantor Léo Santana e Neymar.

Logo depois uma página no Instagram sobre celebridades publicou a afirmação, e o jogador de futebol comentou a publicação. “Rir para não chorar”, ironizou Neymar. A mesma conta publicou o comentário do jogador, e então Flayslane se posicionou: “eu hein, vou passar por mentirosa só porque tu é o Neymar e eu não sou ninguém não. Agora eu estou com vergonha de ter ficado contigo”.

A cantora também ressaltou que não sentia vergonha em tocar no assunto, e que só fez a revelação pois foi questionada. Apesar do jogador não ter respondido Flayslane, o tema repercutiu na internet. Uma amiga e o ex-marido de Flayslane a defenderam e confirmaram a revelação.

jhonatan ricarte, o ex marido de flayslane, também reafirmou que ela já ficou com neymar e inclusive disse que começou a namorar com ela alguns meses após ela ter ficado com neymar e que ele que apagou a conversa e o número dele do celular dela pic.twitter.com/lwLbvimxJM — cris dias (@crisayonara) May 4, 2020

Lana Castro, amiga de Flayslane, confirmou a afirmação da cantora Foto: Instagram / Captura de Tela

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais