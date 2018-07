Flávia Alessandra esbanja boa forma nas redes sociais; veja fotos

Foto: Reprodução/Instagram

Aos 42 anos, a atriz Flávia Alessandra está em ótima forma e faz sucesso nas redes sociais. No Instagram, a atriz compartilha fotos de momentos de lazer na praia, na piscina e praticando exercícios. A global também mostra a rotina com o marido, o apresentador Otaviano Costa, e as duas filhas, Olívia e Giulia, que segue os passos da mãe na carreira de atriz e já participou de 'Malhação'.

Na noite de segunda-feira, 31, a atriz quis relembrar as férias na Grécia e postou uma foto de maiô na praia. Os internautas, claro, foram só elogios - mais de 61 mil curtidas em menos de 15 horas. Confira outras fotos publicadas por Flávia:

