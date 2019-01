'Fiz uma análise precipitada', diz Millie Bobby Brown sobre 'You'

Millie Bobby Brown, atriz de 14 anos. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

Após a polêmica envolvendo sua opinião sobre o protagonista da série You, a atriz Millie Bobby Brown retornou aos stories do Instagram para explicar por que defendeu o personagem Joe Goldberg (Penn Badgley).

Atenção: esta matéria pode conter spoilers.

“Acabei de terminar You e, bem, no outro dia eu fiz um vídeo. Eu estava no episódio dois, acho que fiz uma análise precipitada. Assisti ao episódio 10 e ele definitivamente é um stalker [perseguidor]. Mas foi uma série ótima, então estou muito animada para a segunda temporada. Minha culpa se desapontei alguém”, disse a atriz de Stranger Things.

Nos vídeos anteriores publicados por Millie, ela justificava o comportamento abusivo de Joe dizendo que o personagem estava apaixonado por Beck (Elizabeth Lail), mas não era assustador e nem um stalker.