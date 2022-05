'First Class': Anitta participa de novo clipe de Jack Harlow

Anitta estará no vídeo de 'First Class', hit do cantor Jack Harlow, que será lançado nesta sexta, 6. Foto: Cindy Ordi/AFP e Marco Ovando

Jack Harlow divulgou nesta quinta-feira, 5, um teaser do clipe da música First Class e animou os fãs brasileiros ao mostrar que Anitta fará uma participação no vídeo. Na prévia, ela aparece usando joias e colocando um capacete de moto.

O clipe será lançado oficialmente nesta sexta-feira, 6, em conjunto com o novo disco do cantor, intitulado Come Home The Kids Miss You. O álbum terá 15 faixas e inclui parcerias com Drake e Justin Timberlake.

First Class foi lançada em abril como primeiro single do disco e atingiu recentemente o primeiro lugar da parada Billboard Hot 10o. A música, inclusive, dividiu o Top 10 da Billboard Global com Envolver, sucesso de Anitta.

A cantora e Jack Harlow já haviam aparecido juntos em março, quando o rapper esteve no Brasil para uma apresentação no Lollapalooza. Ele também chegou a posar ao lado do ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho quando esteve no País.

Confira o teaser do clipe:

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais