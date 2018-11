'Fiquei quase uma década com cada, são relações de sucesso', diz Roberto Justus sobre ex-mulheres

Roberto Justus e Ana Paula Siebert Foto: Instagram / @robertoljustus

O apresentador Roberto Justus falou sobre a forma como enxerga seus relacionamentos e afirmou não ver um lado negativo no fato de ter se casado em cinco ocasiões em entrevista ao Jovem Pan Morning Show desta sexta-feira, 9.

"A gente tem que buscar a felicidade, a vida é uma só. [...] Então assim, por que eu vou ficar numa relação infeliz depois de alguns anos? As pessoas falam: 'Ah, mas você casou [muitas vezes]...'"

"Eu fiquei quase uma década com cada uma das minhas mulheres. Acho que são relações de sucesso. E são todas minhas amigas. Odeio cara que cospe no prato que comeu. Mãe dos seus filhos e você vai tratar mal? Não existe isso.", afirmou.

Roberto Justus ao lado de Adriane Galisteu, sua ex-mulher, no carnaval de 1999. Foto: Zulmair Rocha / Estadão

Justus ainda afirmou que faz questão de manter a fidelidade em seus relacionamentos: "Em vez de ficar traindo. Grande parte das pessoas, na infelicidade das relações, buscam relações paralelas. Aí ficam mantendo aquela fachada da família feliz e vão buscar a felicidade em outro lugar. Eu não consigo ser assim."

Roberto Justus já foi casado em cinco ocasiões, com Sasha Chrysman, Gisela Prochaska, Adriane Galisteu, Ticiane Pinheiro e Ana Paula Siebert, com quem está atualmente. O ex-apresentador de A Fazenda ainda ressaltou que sempre admirou as pessoas com as quais se relaciona.

"Claro que todo mundo prefere estar do lado de uma mulher bonita, mas se não tiver um conteúdo, uma coisa pra você admirar, não tem como seguir. Minha mulher trabalha, é independente. Preciso ver que ela não precisa de mim pra eu poder admirá-la"

Sobre o relacionamento com Ana Paula, a quem conheceu em seu reality show, O Aprendiz, brincou: "Ela é ex-Aprendiz e hoje é digital influencer. Demiti ela no programa, só, na vida não! Periga ela me demitir, tenho que tomar cuidado."

Confira a íntegra da entrevista abaixo: