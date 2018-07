'Fiquei honrado', diz autor da música que revelou o grupo Carreta Furacão

Foto: Reprodução / YouTube

Leandro Lehart, ex-vocalista do Art Popular, gostou de ver a música Vem Dançar o Mestiço, gravada por ele, se transformar em um viral na internet em um vídeo do grupo Carreta Furacão, formado por um grupo de dançarinos que se apresentam fantasiados pelas ruas de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.

"Fiquei honrado com o vídeo. É sensacional. Vem Dançar o Mestiço é tipo um Pimpolho, é uma música da cultura pop. Toca em aniversário, churrasco, roda de samba", disse o cantor em entrevista ao programa The Noite, do SBT, exibida na madrugada desta quarta-feira, 29.

Leandro disse que nunca conseguiu fazer com que sua música emplacasse quando foi lançada, em 2008, e reconhece que isso aconteceu graças ao Carreta Furacão e ao sucesso que o vídeo fez no YouTube.

"Eu lembro que quando eu vi esse vídeo eu chorava de rir. Fiquei impressionado. O Carreta é uma mistura de É o Tchan com Mamonas Assassinas e Balão Mágico. Estava faltando uma música que levasse as pessoas a dançar de uma maneira engraçada. Não existe nada mais legal do que ver uma pessoa dançando. Se ela dança bem, é legal. E se ela dança mal também é legal", completou o cantor.