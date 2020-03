Fiorella Mattheis mostra relatos do irmão, em isolamento na Itália

A atriz Fiorella Mattheis no lançamento da coleção Bobstore Edition Foto: Ale Virgílio/ Bobstore

A atriz Fiorella Mattheis compartilhou algumas mensagens enviadas pelo irmão, Alexandre Gelli Mattheis, que está em isolamento na Itália. Alexandre, que está realizando uma pós-graduação no país, falou sobre os efeitos da pandemia do novo coronavírus.

Alexandre, 36 anos, está há três semanas isolado em casa, alertou para a importância de respeitar a quarentena, para evitar um crescimento descontrolado do número de casos da covid-19. “Aqui aberto só tem farmácia e mercado”, comenta ele.

“A Itália é um exemplo a não ser seguido. O governo não respeitou o início da quarentena e agora é proibido sair de casa. Só ontem morreram mais de 350 pessoas. Não podemos seguir exemplos ignorantes”, comentou a atriz.

O irmão de Fiorella também comentou sobre a ação, de alguns italianos, de cantar o hino da Itália e outras músicas da janela de casa. Além disso, no sábado, 14, foi registrado um flash mob em que as pessoas apareceram nas sacadas e aplaudiram médicos e enfermeiros. A Itália é o segundo país com o maior número de casos da covid-19 registrados até agora, ficando atrás apenas da China, onde o novo coronavírus foi registrado pela primeira vez.

Desde o último decreto anunciado pelo primeiro-ministro italiano Giuseppe Conte, a Itália inteira está em isolamento e as pessoas só podem sair de casa para comprar alimentos ou itens de primeira necessidade, por motivos de trabalho ou emergência.

