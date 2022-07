Final do Miss Universo Brasil 2022 ocorre nesta terça-feira

Concorrentes do 'Miss Universo Brasil 2022'. Foto: Miss Universo

Após enfrentarem todas as etapas virtuais, cinco participantes chegaram a final do Miss Universo Brasil 2022, que ocorre presencialmente em São Paulo, nesta terça-feira, 19. A transmissão será ao vivo, a partir das 21h, no canal do concurso no YouTube.

Concorrem à faixa que será passada pela cearense Teresa Santos, Miss Universo Brasil 2021: Rebeca Portilho, Miss Amazonas 2022; Luana Lobo, Miss Ceará 2022; Mia Mamede, Miss Espírito Santo 2022; Isadora Murta, Miss Minas Gerais 2022; e Alina Furtado, Miss Rio Grande do Sul 2022. Todas estão confinadas na capital paulista desde a última sexta-feira, 15.

Segundo informações da CNN, para chegar a final, as modelos enfrentaram outras 21 concorrentes de cada estado do País. Durante três semanas de junho, todas passaram por entrevistas e etapas eliminatórias.

Em comunicado, a diretora nacional do evento, Marthina Brandt, destacou que beleza não é o único quesito considerado para consagrar a campeã. "É fundamental que tenha uma personalidade que chame a atenção e se destaque entre as demais, além de ser comunicativa, segura, confiante e que tenha muita clareza em relação ao seu propósito na sociedade e no trabalho que desenvolve como miss", declarou

Além de receber a faixa, a vencedora irá representar o Brasil e concorrer ao título de Miss Universo, que acontece nos Estados Unidos, evento ainda sem data oficial.