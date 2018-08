Filme com Blake Lively tem filmagens interrompidas após ela machucar a mão

A atriz Blake Lively sofreu uma lesão na mão e as filmagens do filme que estava fazendo terão que ser interrompidas por tempo indeterminado Foto: Carlo Allegri/Reuters

A produção do filme The Rhythm Section, que está sendo feito por Barbara Broccoli, mesma produtora dos filmes da franquia James Bond, foi interrompida pela segunda vez em menos de um mês por conta de uma lesão que a atriz Blake Lively sofreu na mão durante as gravações.

Segundo a revista The Hollywood Reporter, a produção do filme já havia parado em dezembro, quando ela teve que fazer uma cirurgia na mão após se machucar durante a gravação de uma cena de ação. Agora, as filmagens serão interrompidas por tempo indeterminado porque a atriz terá que fazer uma nova cirurgia para corrigir o machucado.

Ainda de acordo com o THR, todos os membros técnicos das filmagens foram liberados para procurarem outros trabalhos porque a recuperação da lesão deve ser demorada. O filme estava previsto para ser lançado nos Estados Unidos em fevereiro de 2019, mas, com esse novo atraso, a data deve ser alterada.

No início da semana, a atriz havia postado uma foto das filmagens no Instagram em que aparecia com uma luva escondendo o machucado. Veja abaixo.