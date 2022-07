Filipe Ret pede desculpas após ser autuado por porte de drogas. Foto: Spotify

O rapper Filipe Ret publicou na terça, 19, no Instagram um pedido de desculpas direcionado aos pais e fãs após ser autuado por porte de drogas e ser levado à delegacia para prestar depoimento.

"Não sou perfeito, mas nada que faço é motivo de prisão. Peço sinceras desculpas ao meu pai, à minha mãe e à mãe do meu filho por terem suas casas invadidas e reviradas. Vocês não têm nada a ver com essa história e não mereciam isso", disse.

Filipe Ret foi encaminhado à sede da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), no Jacarezinho, na zona norte do Rio, após ser flagrado com maconha. No local, o rapper ficou em silêncio durante o depoimento e não abordou o caso ao falar com a imprensa.

O cantor é investigado por festa de aniversário com "open maconha", realizada em junho deste ano. "Já estou bem, amo vocês. Obrigado por todas as mensagens de carinho e preocupação. Agora, só preciso descansar e passar mais tempo com meu filho", concluiu Ret em um post.

Em maio de 2021 Filipe publicou no Instagram sobre seu negócio com maconha nos Estados Unidos. “Há anos desejo investir em cannabis fora do Brasil. Hoje posso dizer oficialmente que estou no mercado canábico californiano”, concluiu.