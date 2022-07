Filipe Ret é investigado por tráfico de drogas após supostamente distribuir maconha em festa

O rapper Filipe Ret está sendo investigado por tráfico de drogas pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Foto: Rodrigo Ono

O rapper Filipe Ret está sendo investigado por tráfico de drogas após ter supostamente distribuído maconha em uma festa de aniversário dele.

O artista foi detido em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, e conduzido para a Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE-RJ) no Jacarezinho, bairro da capital carioca, nesta terça-feira, 19.

Segundo nota da Polícia Civil do Rio, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao rapper, incluindo a casa de shows onde Ret teria realizado a festa.

Ainda de acordo com a Polícia, a operação apreendeu um telefone celular, imagens de câmera de segurança e entorpecentes. Ele foi autuado por posse de drogas para consumo próprio e, após assinar um termo circunstanciado, foi liberado no mesmo dia.

A Polícia Civil informou que a investigação por tráfico de drogas ainda continua.

A operação surgiu após fotos de Filipe supostamente distribuindo cigarros de maconha viralizarem nas redes sociais. O cantor completou 37 anos no dia 19 de junho.

Open bar é coisa do passado, festa do Filipe Ret foi open beck mesmo kkkkkkk pic.twitter.com/k79dbzjt2X — rap forte (@portalrapforte) June 23, 2022

Em nota, a assessoria de imprensa do rapper informou que Ret já se declara usuário de maconha e que "qualquer alegação diferente desta se trata de uma afirmação descolada da realidade e única e exclusivamente do interesse de terceiros".

Leia o comunicado na íntegra:

"Após cumprir uma agenda intensa de shows e lançamentos, Filipe Ret foi para Angra dos Reis com a sua família e amigos para um período de descanso. Na manhã desta terça-feira, 19 de julho, o artista foi surpreendido por uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que o conduziu para a Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE-RJ), na Cidade da Polícia, no Jacarezinho, na Zona Norte. Houve uma ação em que foram apreendidos pertences pessoais do artista. Filipe Ret, que já se declarou usuário de maconha, foi conduzido à delegacia e foi lavrado apenas um termo relativo à posse de maconha para uso pessoal. Qualquer alegação diferente desta, se trata de uma afirmação descolada da realidade e única e exclusivamente do interesse de terceiros. Filipe Ret agradece o carinho dos fãs, da família e de amigos."

Além de se declarar usuário, Filipe também investe no mercado de cannabis na Califórnia, nos Estados Unidos. No estado, a maconha foi legalizada para fins recreativos em 2018.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais