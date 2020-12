Filhos, Paulo Goulart e Bárbara Bruno, homenageiam Nicette Bruno

Bárbara Bruno, Nicette Bruno e Paulo Goulart Filho em homenagem a Paulo Goulart, em 2015 Foto: Iara Morselli/ Estadão

Filhos de Nicette Bruno, Paulo Goulart Filho, 55 anos, e Bárbara Bruno, 64 anos, publicaram homenagens para mãe que morreu neste domingo, 20, vítima de covid-19.

Bárbara Bruno postou nesta segunda, 21, no Instagram uma foto em preto e branco de Nicette abraçada ao marido Paulo Goulart. "Do amor para o amor!!! Obrigada mãe! Viva Nicete!!!", escreveu a atriz. Artistas como Nany People, Rosamaria Murtinho, Elizabeth Savala, Virginia Cavendish e Duda Nagle comentaram o post de maneira carinhosa. "Mares de amor", disse a atriz Shirley Cruz.

Paulo Goulart Filho também usou a rede social para demonstrar sua admiração pela mãe. "O que ela mais gostava era de estar junto com pessoas, ela odiava ficar sozinha, gostava de gente a sua volta, de fazer os outros felizes, de ter a casa cheia, assim era minha mãe... Comida sempre foi fundamental para a relação social, se estivéssemos na casa dela sempre ia querer que comêssemos mais, um prato só era muito pouco... que ser humano maravilhoso ela foi", contou o ator na legenda de uma foto da mãe compartilhada neste domingo, 20. "Exemplo de mulher, de mãe, de esposa, Dona de casa, atriz! Ela só fez levar amor, felicidade, fraternidade, amparo e ajuda a todos ao seu redor e como tocou o coração das pessoas através da sua arte agindo como agente transformador na vida de tantos que puderam vê-la no teatro, na televisão, no cinema e na vida... Tive o privilégio de vir nesta vida como seu filho e isso é a maior benção que eu poderia ter tido! Te amo eternamente!", continuou ele na homenagem.

O ator Marcelo Serrado comentou: "Querido Paulo, meus sentimentos ! Amava muito sua mãe! Um ser iluminado! Vai aqui meu beijo a vocês todos, meu querido".

Ontem, 20, a atriz e a filha Beth Goulart, publicou um vídeo em que agradece o apoio do público e se despede da mãe. "Hoje perdemos nossa mãe mas sabemos que todos os brasileiros também perderam um pouco desta mãe e avó de todos que a senhora representava", disse Beth.

Nicette estava internada desde o dia 26 de novembro na Casa de Saúde São José, no Rio, que confirmou a morte da artista. "Estamos todos órfãos de sua presença mas estaremos sempre preenchidos por seu amor e talento. Vá em paz minha mãe, cumpriu sua missão lindamente entre nós, obrigada por tudo, te amo na dimensão da eternidade", acrescentou a filha de Nicette.