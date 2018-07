Filhos gêmeos de Beyoncé e Jay-Z nasceram prematuros, diz site

Foto na qual Beyoncé anunciou estar grávida. Foto: Instagram.com/beyonce

Os filhos gêmeos de Beyoncé e de Jay-Z nasceram prematuros, segundo afirma o site norte-americano TMZ.

Fontes próximas à família teriam dito que os bebês estão em incubadoras com luzes, o que costuma ser parte do tratamento quando a criança nasce com icterícia, condição comum entre recém-nascidos na qual a pele fica com cor amarelada.

A cantora anunciou a gravidez no dia 1º de fevereiro. Ainda segundo o TMZ, Beyoncé deu à luz um menino e uma menina.