Filhos do cantor Leandro prestam homenagem no dia da morte do pai

Lyandra e Thiago Costa publicaram fotos da infância ao lado do pai, o cantor Leandro Foto: Instagram / @lyandramotacosta I Instagram / @thicosta

A morte do cantor sertanejo Leandro, que formou dupla com Leonardo, completa 22 anos nesta terça-feira, 23, e dois dos seus filhos, Lyandra e Thiago, publicaram homenagens para o pai em suas contas no Instagram, mostrando fotos deles na infância junto com artista.

“22 anos sem você... o que ficou são as fotos, algumas roupas suas e com certeza o amor imortal que existe entre nós!”, disse Lyandra na publicação. A jovem de 24 anos é médica dermatologista, e uma dos quatro filhos do cantor, além de Thiago Costa, Leandro Costa e Leandro Borges.

Na publicação Lyandra lamentou a ausência do pai em sua vida: “Queria tanto você aqui... sei que você também queria estar aqui, mas os planos de Deus são os planos de Deus. Não vou me delongar aqui porque eu sofro com as minhas emoções. Te amo e até breve”.

Thiago Costa, filho mais velho do cantor, também fez uma publicação nesta terça-feira para homenagear o pai: “Agradeço a Deus por ter tido a oportunidade de conviver nem que fosse um pouco com o senhor… lembranças jamais serão esquecidas”.

Leandro ficou famoso nas décadas de 1980 e 1990 após formar uma dupla sertaneja com o irmão, o cantor Leonardo. Ele morreu em 23 de junho de 1998, aos 36 anos, menos de três meses após a revelação de um diagnóstico de câncer no pulmão.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais