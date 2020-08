Filhos de Gugu e Rose Miriam fazem homenagem no Dia dos Pais

Joao Augusto, Sofia e Marina, filhos de Gugu Liberato e Rose Miriam Foto: Instagram/@rosemiriamoficial

Os filhos de Gugu Liberato e a ex-companheira Rose Miriam di Matteo usaram as redes sociais neste domingo, 9, para fazer uma homenagem Dia dos Pais. Esta é a primeira data que passam sem ele.

O apresentador da Record TV morreu em novembro do ano passado, após um acidente doméstico na casa dele nos Estados Unidos.

No perfil oficial no Instagram, João Augusto, filho mais velho de Gugu, fez um storie com uma foto quando era criança ao lado do pai.

“Feliz Dia dos Pais, meu pai amado”, escrever na imagem em que os dois aparecem sorrindo.

João Augusto e o pai, Gugu Liberato Foto: Instagram/@joaoaugustoliberato

Sofia, uma das gêmeas de Gugu e Rose, também usou o stories do Instagram para expressar a falta que sente do pai nesta data tão especial para eles. “Feliz Dia dos Pais para o pais mais incrível do mundo”, escreveu a jovem na montagem de duas fotos.

Em uma delas, Gugu aparece abraçado com a filha. Na outra, Sofia e os irmãos estão ao lado do pai durante um passeio.

Sofia Liberato decidiu homenagear o pai no Instagram neste domingo Foto: Instagram/@sofi_liberato

Rose Miriam di Matteo também usou as redes sociais para homenagear Gugu Liberato. A ex-companheira do apresentador publicou uma foto em que aparecem João Augusto e as gêmeas Sofia e Marina, sem a presença do pai.