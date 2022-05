Filho do músico Nick Cave, Jethro Lazenby, morre aos 31 anos

O músico Nick Cave confirmou a morte do filho, Jehro Lazenby, aos 31 anos. Foto: Eduardo Verdugo/AP Photo

O músico Nick Cave confirmou nesta segunda-feira, 9, a morte do filho, Jethro Lazenby, aos 31 anos. Segundo o jornal britânico The Guardian, o cantor fez uma breve declaração sobre a tragédia.

"Com muita tristeza, posso confirmar que meu filho, Jethro, faleceu. Ficaríamos gratos pela privacidade da família neste momento", escreveu Cave. A causa da morte não foi divulgada.

Jethro era filho do artista com Beau Lazenby. De acordo com o The Guardian, ele cresceu na Austrália e conheceu o pai com apenas sete ou oito anos.

Lazenby trabalhou como modelo para marcas como Balenciaga e Versace e, conforme o tabloide britânico, foi condenado em abril deste ano por ter agredido fisicamente a mãe em março.

O advogado de defesa argumentou que Jethro havia sido diagnosticado com esquizofrenia e ele foi solto na semana passada. Segundo o jornal, em 2018, o modelo também havia sido condenado por agredir a ex-namorada.

Nick Cave já havia perdido outro filho, Arthur Cave, aos 15 anos, em 2015. O adolescente usou LSD e caiu de um penhasco na Inglaterra em julho daquele ano.

A morte inspirou dois documentários sobre o artista: One More Time With Feeling (Mais Uma Vez Com Sentimento, em tradução literal), de 2016, e This Much I Know to Be True (Isso Eu Sei Que É Verdade), deste ano.

O primeiro mostra a gravação do álbum Skeleton Tree após a tragédia e o segundo, a transformação do cantor com o luto.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais