Filho diz que Arlindo Cruz 'está voltando a ser feliz' após AVC

Arlindo Cruz assistiu jogo entre Brasil e México com sua família. Foto: Instagram / @arlindocruzobem

Arlindinho, filho do cantor Arlindo Cruz, falou a respeito da situação de seu pai, que sofreu um AVC há mais de um ano e, apenas no começo de julho, pôde sair do hospital pela primeira vez.

"Além de voltar pra casa ele tá voltando a ser feliz, a ter os prazeres da vida. Ontem nós fizemos um ensaio pra ele, se emocionou, segurou o banjo, chorou, riu... Isso mostra que a fé, realmente, move montanhas", contou em entrevista ao Encontro com Fátima Bernardes desta terça-feira, 10.

Arlindinho ainda falou a respeito da forma como sua familia acredita que a religião pode ter interferido no tratamento: "O médico chegou a desacreditar em vários momentos. Chegou até a cancelar a fono em um momento, porque ele teria dificuldade de se alimentar sozinho. Aí a gente começou a rezar na nossa religião, nós somos do Candomblé. Com a permissão de Deus, de um dia pro outro, ele abriu a boca e engoliu a gelatina."

"Minha mãe fez um vídeo e mostrou: 'Olha, doutor!'. Ele [disse]: 'Olha, realmente, desculpe, vocês estavam certos. A fé está fazendo milagre'".