Filho de Zezé Di Camargo e Zilu critica mãe sobre divórcio: ‘Só me resta decepção’

Zilu Camargo Foto: Instagram / @zilucamargooficial

Zilu Godoi, ex-mulher de Zezé Di Camargo, foi criticada pelo filho mais novo, Igor Camargo, ao publicar na segunda-feira, 24, uma nota oficial no Instagram sobre um processo judicial envolvendo o divórcio com o músico.

A mãe acredita que o rapaz e as duas outras filhas (Camilla e a cantora Wanessa Camargo) só ouviram a versão do sertanejo sobre a divisão de bens do ex-casal, o que levou o jovem a se manifestar sobre o caso nos comentários da postagem.

Segundo o blog do Leo Dias, que teve acesso às declarações antes de a mulher bloquear manifestações em seu perfil, o rapaz escreveu que tudo está sendo um 'circo armado' pelo advogado de Zilu.

"Você sabe muito bem a realidade financeira de tudo. Seu advogado transformou isso em um circo para ganhar mídia. Quem colocou a gente no meio disso foi você, que disse que foi coagida pelos filhos. E continua acusando a gente, agora de tomar partido. Só me resta decepção", escreveu.

Ele revelou ainda, em resposta a uma seguidora de Zilu, que a mãe foi pouco presente em sua criação. "Fui criado por babá. Você não tem ideia da minha infância. Sei de todo patrimônio dos meus pais e sei da partilha. Pesquisa minha vida, sempre fui discreto e verdadeiro. Não acreditem nesse processo, pois isso sim é uma grande mentira", alegou.

Mesmo decepcionada segundo sua versão dos fatos, Zilu ressalta que não deixará de amar os filhos por se sentir injustiçada: "Jamais eles poderiam ter feito isso comigo. Felizmente, o amor que tenho pelos meus filhos é incondicional. Eu só quero Justiça, nada mais".

"Parto do princípio que estou no meu direito de buscar a verdade real a respeito do patrimônio que construí durante os 32 anos de casamento, trabalhando duramente ao lado do meu ex-marido", afirma Zilu na nota.

Confira abaixo a íntegra da nota divulgada por Zilu Camargo: