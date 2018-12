Filho de Wesley Safadão ganha terceira festa de aniversário

Wesley Safadão Foto: Gabriel Cardoso / SBT / Divulgação

Wesley Safadão comemorou, pela terceira vez, o aniversário de oito anos do filho Yudi no último domingo, 3.

A primeira festa foi dada pela mãe, Mileide Mihaile, ex-esposa do cantor, e a segunda aconteceu em um cruzeiro em alto mar em 25 de novembro, ao lado da madrasta Thyane Dantas.

O sertanejo compartilhou a nova homenagem em seu perfil no Instagram e recebeu o carinho dos fãs, que elogiaram o afeto do músico. No entanto, alguns criticaram a iniciativa de Safadão.

"Que desnecessário [fazer] duas festas. Ele está querendo competir quem faz melhor", escreveu uma seguidora, dando a entender que o pai estava disputando com Mileide Mihaile.