Filho de Taylor Hawkins toca música do Foo Fighters em homenagem ao pai

Shane Hawkins tocou 'My Hero' em homenagem ao pai. Foto: TikTok/@Lagtownsfinest e JF Diorio/Estadão

Shane Hawkins, de 16 anos, fez uma homenagem ao seu pai, o baterista Taylor Hawkins. Em vídeo compartilhado nas redes sociais, ele aparece apresentando My Hero, um dos maiores sucessos do Foo Fighters.

O jovem tocou bateria com a banda The Alive, de Laguna Beach, no sul da Califórnia, durante o feriado de 4 de julho nos Estados Unidos.

Taylor Hawkins morreu em Bogotá, na Colômbia, aos 50 anos, em 25 de março deste ano. Ele estava em turnê pela América do Sul com a banda e tinha show marcado para o Brasil no mesmo final de semana.

Assista a um trecho da apresentação de Shane: