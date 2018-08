Filho de Simone chora e pede a Neymar para jogar bola com ele

O menino Henry precisou de uma segunda chance para fazer o golaço Foto: Instagram/@simoneses

A cantora Simone, da dupla com a irmã Simaria, foi convidada por Neymar para assistir a um treino do Paris Saint-Germain no estádio Parque dos Príncipes na capital francesa.

A sertaneja assistiu, juntamente com o marido Kaká Diniz e o filho Henry, aos jogadores batendo bola no gramado. No entanto, o menino não se contentou em ver e também queria jogar com Neymar.

Em seu Instagram, Simone postou um vídeo do menino fazendo beicinho e pedindo para o craque brincar com ele. “Ô Neymar, joga com ele. O bichinho ficou ‘tisti’”, falou a cantora.

O apelo emocional funcionou e Simone postou um vídeo do menino tentando fazer um gol em Neymar. O chute, contudo, foi muito fraco e até a sua mãe ‘cornetou’: “Oh, Jesus. Assim fica difícil, meu filho”.

Encorajado pelo craque da seleção brasileira, o garotinho tentou de novo e, dessa vez, conseguiu marcar o gol.

Confira o vídeo: