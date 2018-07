Filho de Shaolin homenageia pai nas redes sociais

Lucas Veloso e seu pai, Shaolin. Foto: Reprodução/Instagram

Um ano após a morte de Shaolin, seu filho, o ator Lucas Veloso, fez uma homenagem ao pai em seu perfil do Instagram.

"Me ensinaram logo cedo, que a maior distância e também mais próxima, é a saudade! Um ano.. Um ano comecei a esperar o tempo em que nunca mais haverá tempo, pra que eu possa lhe abraçar pra toda eternidade!", disse na legenda.

Shaolin morreu no dia 14 de janeiro de 2016, em Campina Grande (PB), após sofrer uma parada cardiorrespiratória. O humorista sofreu um acidente de carro em 2011, foi diagnosticado com traumatismo craniano e ficou cinco anos em casa, sob cuidados médicos e sem conseguir se comunicar normalmente com a família.