Filho de Sandy e Lucas Lima, Theo canta na vinheta do programa do pai

Lucas Lima abraça o filho Théo em foto Foto: Instagram / @fl.lucaslima

A cantora Sandy e o músico e apresentador Lucas Lima são muito discretos quando se trata do filho Theo Scholles Lima. No programa do pai, o garoto de seis anos mostrou que puxou o dom musical da família ao cantar na vinheta de abertura do Review do Lucão.

O programa no canal do YouTube da Claro Brasil fala sobre filmes e séries. No episódio em que o tema foi desenhos animados que passaram da TV para o cinema, Theo ganhou espaço para soltar a voz e tem seu nome nos créditos como participação especial.

Sandy chegou a dizer em Conversa com Bial, quando o filho tinha 4 anos, que admite enxergar musicalidade em Theo mas não deixará que o filho seja um artista mirim. "Enquanto ele for criança, a gente não vai deixá-lo ser artista. Pra gente, essa história deu certo, mas a chance de dar errado é muito grande", explicou a cantora, que começou sua carreira com apenas seis anos de idade, ao lado do irmão Júnior.

Ouça a voz de Theo na vinheta do Review do Lucão: