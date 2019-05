Filho de Patrícia Abravanel aparece com 'aviõezinhos de dinheiro' em ensaio fotográfico

Senor, filho da apresentadora Patrícia Abravanel e do deputado federal Fábio Faria. Foto: Imagens cedidas por Daniela Margotto

Patrícia Abravanel decidiu comemorar um mês de vida do filho, Senor, publicando um ensaio fotográfico em homenagem a Silvio Santos.

Na série de imagens, o recém-nascido aparece segurando almofadinhas com o símbolo do SBT e aviõezinhos de dinheiro, simbolizando a clássica cena de Silvio jogando aviões de dinheiro para suas colegas de auditório durante o programa dominical.

“E para celebrar um mês do Senor e minha volta aos trabalhos no SBT, vai aqui a homenagem mais fofa que você vai ver hoje! A homenagem tinha que ser completa, né?”, escreveu na legenda da publicação no perfil oficial dela no Instagram.

O nome do filho de Patrícia é uma homenagem ao pai, que se chama Senor Abravanel. "Finalmente decidimos que seu nome seria uma homenagem ao seu avô Senor, um homem forte e corajoso, que sempre escolheu pelo bom caminho da vida", escreveu nas redes sociais.

Patrícia Abravanel é casada com o deputado federal Fábio Faria e tem três filhos: Pedro, de quatro anos, Jane, de um, e o pequeno Senor. Menos de um mês após o nascimento do caçulinha, a apresentadora voltou ao trabalho normalmente no SBT.