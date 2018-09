Filho de Naldo Benny e Branka Silva critica a mãe: 'Ela não é flor que se cheire'

Pablo é filho de Branka Silva com Naldo Benny. Foto: Instagram/@brankasilva | Instagram/@pj_oficial

Na última segunda-feira, 30, Branka Silva, ex-mulher de Naldo Benny, foi ao Superpop e protagonizou uma briga com Ellen Cardoso (a Mulher Moranguinho), que estava no telefone. As duas falaram sobre o cantor e, apesar de acusarem o cantor de agressões, ambas defenderam o ex. No início de dezembro, Ellen denunciou Naldo por agressão e, em seguida, Branka revelou também ter sido agredida por ele quando estavam juntos.

Luciana Gimenez, apresentadora do Superpop, disse que a família inteira de Naldo estava sofrendo com a situação de instabilidade, incluindo o filho dele com Branka, Pablo Jorge. Entretanto, o jovem não gostou da aparição da mãe no programa e publicou vídeos em seu Stories do Instagram na última quarta-feira, 31, criticando a apresentadora e Branka.

"Eu cansei dessa parada, eu quero saber quem é essa mulher, o que ela passou do meu lado. Eu vi o vídeo aqui e ela está dizendo que eu sofro pelo acontecido com o meu pai, mas eu não tô sofrendo por isso não, estou sofrendo pelo que minha mãe está fazendo. É injusto, é covardia. Ela está 'denegrindo' (sic) nossa imagem, me ofendendo, falando que eu a abandonei, mas ela não conta o que ela já deixou de fazer por mim como filho. Ela não conta que, no dia do meu aniversário, ela presenteou outra pessoa com um carro. Eu não estou reclamando pelo fato de ela ter dado o carro para ninguém não, estou falando da injustiça porque tudo o que meu pai fez por ela, ela conseguiu acabar com tudo", disse Pablo.

O jovem, que mora com Naldo e também é cantor, continuou: "Ela não é essa flor que se cheire que estão dizendo não. Eu não vim morar com meu pai por dinheiro, fama. Só vim morar com ele por querer paz, que era o que eu não tinha morando com minha mãe. E sobre o presente: minha mãe pegou a pensão que eu recebia do meu pai, que seria para mim, e deu um carro para o namorado dela. Isso e várias outras coisas ela nunca vai falar na televisão porque ela só fala o que lhe favorece. Já faz oito anos que ela vai na TV falar m***a, isso tem que acabar, ela já deveria ter se mancado há tempos. Eu sei que mãe é mãe, mas só quando a mãe tem consideração pelo filho. Mas depois que isso acaba por causa de dinheiro, f**a-se", concluiu.

Durante o Superpop, Ellen acusou Branka de ter "importunado Naldo" por meses, mesmo após a separação deles. Branka, porém, negou e disse que só tinha o objetivo de conseguir a pensão a que tinha direito, mas que Ellen dificultava seu acesso.O programa completo pode ser asssistido no site da RedeTV!.