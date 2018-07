Filho de Michael Bublé está se recuperando do câncer

Luisana Lopilato, esposa do cantor Michael Bublé, deu boas notícias em relação ao tratamento do câncer do seu filho mais velho. Foto: Reuters / Eduardo Munoz

A atriz argentina Luisana Lopilato, esposa do cantor Michael Bublé, deu boas notícias em relação à saúde do seu filho Noah, que havia sido diagnosticado com câncer em novembro de 2016. O tratamento quimioterápico que a criança de 3 anos fez está dando resultados e os médicos estão otimistas.

“Como vocês sabem, o processo de recuperação de um câncer é longo e exige um acompanhamento médico. Mas nós estamos muito felizes. Agora já podemos começar a planejar o futuro e ver nossos filhos crescer”, disse a atriz para a imprensa argentina.

Ela também agradeceu todo o apoio que os fãs deram para ela e seu marido. “As pessoas me paravam na rua para dizer que me amavam e estavam torcendo pela recuperação do Noah. Quero falar para eles que todo esse apoio nos ajudou muito a passar por esse momento delicado.”, completou.

Veja abaixo o vídeo (em espanhol) que Luisana dá as boas notícias: